"Шахтер" одержал победу над "Антверпеном" в Юношеской лиге УЕФА

Донецкий "Шахтер" победил бельгийский "Антверпен" в матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для "горняков" поединок состоялся в немецком городе Нордерштедт и завершился со счетом 3:1 .

Уже на 7-й минуте встречи "оранжево-черных" вывел вперед Александр Ющенко. На 60-й минуте бельгийская команда отыгралась усилиями Жерарда Вандепласа.

Однако "горняки" сумели дожать своего соперника. На 69-й минуте "Антверпен" отличился автоголом. А на 83-й минуте форвард "Шахтера" Даниил Савин установил окончательный счет игры. Добавим, что на 90+6-й минуте в составе бельгийцев также было удаление.

В другом матче 5-го тура этой группы Юношеской лиги УЕФА испанская "Барселона" примет португальский "Порту".

Сейчас команда "горняков" U-19 занимает третье место в своей группе, имея шесть очков. Лидирует с 12 баллами "Барселона". На второй позиции – "Порту" (9). "Антверпен" (0) замыкает квартет.

Напомним, сегодня вечером в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют взрослые команды "Шахтера" и "Антверпена". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Антверпен".

Читайте также:

Шахтер – Антверпен: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Поступок чемпиона: Роналду заработал пенальти, но сообщил арбитру, что фола не было (видео)

"Жирона" с голом Цыганкова споткнулась на "Атлетике" в Ла Лиге – Довбик не играл из-за травмы (видео)