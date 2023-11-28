Как убрать плесень (грибок) с герметика в ванной: рабочие лайфхаки

Почернел герметик в ванной – что делать

Плесень любит теплую и влажную среду, споры плесени попадая в соответствующие условия, начинают расти. Чаще чернеет силиконовый герметик – черные колонии грибков поселяются на герметику в швах.

Чтобы очистить ванну от плесени, не обязательно пользоваться магазинными химическими средствами, эксперты предлагают воспользоваться обычными средствами для уборки дома или квартиры.

Чем убрать плесень с герметика в ванной комнате

Можно воспользоваться пищевой содой . Смешайте соду с небольшим количеством воды до образования густой пасты. Нанесите ее на заплесневевший участок, оставьте на некоторое время. Потрите плесень с содой щеткой, после чего смойте водой.

. Смешайте соду с небольшим количеством воды до образования густой пасты. Нанесите ее на заплесневевший участок, оставьте на некоторое время. Потрите плесень с содой щеткой, после чего смойте водой. Уксус легко справится с плесенью на силиконе. Полейте пораженный участок уксусом, можно распылить его, оставьте на час. Протрите поверхность теплой водой, хорошо высушите, чтобы предотвратить повторный рост плесени. Периодически следует повторять обработку, чтобы не дать грибку даже шанса на распространение в вашем доме.

легко справится с плесенью на силиконе. Полейте пораженный участок уксусом, можно распылить его, оставьте на час. Протрите поверхность теплой водой, хорошо высушите, чтобы предотвратить повторный рост плесени. Периодически следует повторять обработку, чтобы не дать грибку даже шанса на распространение в вашем доме. Воспользуйтесь перекисью водорода. Смажьте им поверхности швов, зараженные плесенью. Оставьте минут 30, после помойте мыльным раствором, сполосните чистой водой и высушите.

Смажьте им поверхности швов, зараженные плесенью. Оставьте минут 30, после помойте мыльным раствором, сполосните чистой водой и высушите. Хорошо зарекомендовало себя в борьбе с плесенью масло чайного дерева. Добавьте в поллитра воды две чайные ложки эфирного масла и нанесите на заплесневевший герметик. Смывать такой раствор не нужно.

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