Як прибрати цвіль (грибок) з герметика у ванній: робочі лайфгаки

Почорнів герметик у ванній - що робити

Цвіль любить тепле та вологе середовище, спори цвілі потрапляючи у відповідне середовище ванни починають рости. Найчастіше чорніє силіконовий герметик — чорні колонії грибків поселяються на герметику у швах.

Щоб очистити ванну від цвілі не обов'язково користуватися магазинними хімічними засобами, експерти пропонують скористатися звичайними засобами для прибирання будинку чи квартири.

Чим прибрати цвіль з герметика у ванній кімнаті

Можна скористатися харчовою содою . Змішайте соду з невеликою кількістю води до утворення густої пасти. Нанесіть її на запліснілу ділянку, залиште на деякий час. Потріть плісняву з содою щіткою, після чого змийте водою.

. Змішайте соду з невеликою кількістю води до утворення густої пасти. Нанесіть її на запліснілу ділянку, залиште на деякий час. Потріть плісняву з содою щіткою, після чого змийте водою. Оцет легко впорається з пліснявою на силіконі. Полийте уражену ділянку оцтом, можна розпилити його, залиште на годину. Протріть поверхню теплою водою, добре висушіть, щоб запобігти повторному зростанню цвілі. Періодично варто повторювати обробку, щоб не дати грибку навіть шансу на поширення у вашому будинку.

легко впорається з пліснявою на силіконі. Полийте уражену ділянку оцтом, можна розпилити його, залиште на годину. Протріть поверхню теплою водою, добре висушіть, щоб запобігти повторному зростанню цвілі. Періодично варто повторювати обробку, щоб не дати грибку навіть шансу на поширення у вашому будинку. Скористайтеся перекисом водню. Змастіть ним поверхні швів, заражені пліснявою. Залиште хвилин на 30, після помийте мильним розчином, сполосніть чистою водою та висушіть.

Змастіть ним поверхні швів, заражені пліснявою. Залиште хвилин на 30, після помийте мильним розчином, сполосніть чистою водою та висушіть. Гарно зарекомендувала себе у боротьбі із пліснявою олія чайного дерева. Додайте до півлітра води дві чайні ложки ефірної олії та нанесіть на запліснявілий герметик. Змивати такий розчин не потрібно.

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