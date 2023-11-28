На Черкащині немовля померло від отруєння алкоголем

На Черкащині судитимуть горе-матір. Їй загрожує до п'яти років ув'язнення.

Про це "Суспільному" повідомила речниця прокуратури Черкаської області Богдана Кулик.

За даними слідства, 26-річна жителька села Макіївка, що на Смілянщині, тривалий час не забезпечувала нормальних побутових умов для проживання та догляду своєї дитини.

"У січні 2023 року через недбале ставлення до дитини вона допустила потрапляння до організму малечі алкоголю, що призвело до виникнення алкогольної інтоксикації і стало причиною смерті дитини. Це сталося у неї вдома", — зазначила речниця.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило її смерть — стаття 166 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Раніше стало відомо, що у Кіровоградській області пси загризли 11-річного хлопчика. У цей час батьків не було вдома.

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