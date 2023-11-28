В Черкасской области младенец умер от отравления алкоголем

У ребенка произошла алкогольная интоксикация.
В Черкасской области будут судить горе-мать. Ей грозит до пяти лет заключения.
Об этом "Суспільне" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Черкасской области Богдана Кулик.
По данным следствия, 26-летняя жительница села Макеевка на Смелянщине длительное время не обеспечивала нормальных бытовых условий для проживания и ухода за своим ребенком.
"В январе 2023 года из-за небрежного отношения к ребенку она допустила попадание в организм малыша алкоголя, что привело к возникновению алкогольной интоксикации и стало причиной смерти ребенка. Это произошло у нее дома", — отметила спикер.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло за собой его смерть — статья 166 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства вины ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее стало известно, что в Кировоградской области собаки загрызли 11-летнего мальчика. В это время родителей не было дома.
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