Устаревшая ржавчина на унитазе: как ее очистить в домашних условиях

Чем отмыть ржавчину на унитазе
Ржавчина и разводы, которые остаются на унитазе, образуются в результате плохого качества водопроводной воды. Очистить унитаз от ржавчины и старого налета можно с помощью бытовой химии – разнообразных химических средств.
Чистящие средства делятся на абразивные порошки, жидкие щелочные и жидкие кислотные средства. Абразивные порошки удаляют только свежую грязь и могут поцарапать унитаз. Щелочные средства удаляют не все загрязнения и обладают сильным запахом. Кислотные чистящие средства удаляют даже старую ржавчину, но они опасны для кожи и дыхания.
Поэтому многие хозяйки отказываются от агрессивной химии и используют народные средства, которые есть в каждом доме. Для работы обязательно наденьте резиновые перчатки, а также используйте щетку с жесткими ворсинками.
Как очистить унитаз от ржавчины.
- Уксус. Нанесите уксус на пятна ржавчины, оставьте на несколько часов, затем протрите унитаз щеткой.
- Уксус и содой. Нагреваем до кипения стакан столового уксуса и добавляем туда соду. После этого наносим смесь на ржавчину на 3 часа, после чего смываем.
- Лимонной кислотой и уксусом. Берем пару пакетиков лимонной кислоты, рассыпаем ее на места с ржавчиной. Важно, чтобы они были сухими. Пульверизатором разбрызгиваем уксус на место, усыпанное лимонной кислотой, смываем водой.
- Лимонный сок и соль. Смешиваем лимонный сок с солью так, чтобы получилась густая паста. Наносим пасту на пятна ржавчины и оставляем на несколько часов. Затем трем щеткой и смываем.
- Пищевой содой и перекисью водорода. Смешайте поровну пищевую соду и перекись водорода, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на пятна ржавчины и оставьте на время, затем протрите загрязнение.
- Кока-колой, пепси-колой или фантой. Такие напитки хорошо удаляют свежие пятна ржавчины.
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