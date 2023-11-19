Устаревшая ржавчина на унитазе: как ее очистить в домашних условиях

Ржавчина и разводы, которые остаются на унитазе, образуются в результате плохого качества водопроводной воды. Очистить унитаз от ржавчины и старого налета можно с помощью бытовой химии – разнообразных химических средств.

Чистящие средства делятся на абразивные порошки, жидкие щелочные и жидкие кислотные средства. Абразивные порошки удаляют только свежую грязь и могут поцарапать унитаз. Щелочные средства удаляют не все загрязнения и обладают сильным запахом. Кислотные чистящие средства удаляют даже старую ржавчину, но они опасны для кожи и дыхания.

Поэтому многие хозяйки отказываются от агрессивной химии и используют народные средства, которые есть в каждом доме. Для работы обязательно наденьте резиновые перчатки, а также используйте щетку с жесткими ворсинками.

Как очистить унитаз от ржавчины.

Уксус. Нанесите уксус на пятна ржавчины, оставьте на несколько часов, затем протрите унитаз щеткой.

Нанесите уксус на пятна ржавчины, оставьте на несколько часов, затем протрите унитаз щеткой. Уксус и содой . Нагреваем до кипения стакан столового уксуса и добавляем туда соду. После этого наносим смесь на ржавчину на 3 часа, после чего смываем.

. Нагреваем до кипения стакан столового уксуса и добавляем туда соду. После этого наносим смесь на ржавчину на 3 часа, после чего смываем. Лимонной кислотой и уксусом . Берем пару пакетиков лимонной кислоты, рассыпаем ее на места с ржавчиной. Важно, чтобы они были сухими. Пульверизатором разбрызгиваем уксус на место, усыпанное лимонной кислотой, смываем водой.

. Берем пару пакетиков лимонной кислоты, рассыпаем ее на места с ржавчиной. Важно, чтобы они были сухими. Пульверизатором разбрызгиваем уксус на место, усыпанное лимонной кислотой, смываем водой. Лимонный сок и соль. Смешиваем лимонный сок с солью так, чтобы получилась густая паста. Наносим пасту на пятна ржавчины и оставляем на несколько часов. Затем трем щеткой и смываем.

Смешиваем лимонный сок с солью так, чтобы получилась густая паста. Наносим пасту на пятна ржавчины и оставляем на несколько часов. Затем трем щеткой и смываем. Пищевой содой и перекисью водорода. Смешайте поровну пищевую соду и перекись водорода, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на пятна ржавчины и оставьте на время, затем протрите загрязнение.

Смешайте поровну пищевую соду и перекись водорода, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на пятна ржавчины и оставьте на время, затем протрите загрязнение. Кока-колой, пепси-колой или фантой. Такие напитки хорошо удаляют свежие пятна ржавчины.

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