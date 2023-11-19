В Черном море после шторма пропало без вести судно с экипажем

На борту грузового судна перевозили в Турцию груз ферросплавов, закупленных в России.

Корабль и его двенадцать членов экипажа пропали без вести в Черном море у северо-западного побережья Турции после сильного шторма. Турецкое судно перевозило из российского порта Темрюк груз ферросплавов.

Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщило турецкое издание TRT Haber.

“Корабль Kafkametler под турецким флагом послал сигнал бедствия сегодня, в 10:29. Наши попытки связаться с судном и его экипажем остались без ответа", – объявило Генеральное управление морских дел Турции.

Судно подало свой последний сигнал возле города Эрегли на северо-западе Турции.

“Из-за плохой погоды пока невозможно добраться до места расположения корабля или установить близкий визуальный контакт. Поисково-спасательные работы с помощью авиационной и морской техники будут начаты, как только позволят погодные условия", – добавили в Главном морском управлении.

Двенадцать моряков находятся на борту грузового судна, перевозящего 1542 тонны ферросилиция из порта Темрюк в России в Алиаг в Турции.

В своем последнем общении с турецкими властями капитан заявил, что судно дрейфовало к причалу у побережья Эрегли.

Сильный ветер и шторм обрушились в воскресенье, 19 ноября, на несколько районов Турции, особенно на северо-запад.

Другое судно под флагом Камеруна разломилось на две части из-за сильных волн у берегов Эрегли после того, как весь его экипаж был безопасно эвакуирован.

Сильный ветер и дожди также повлекли наводнения и повреждения в Силе и Гарипче, двух городах на побережье Черного моря вблизи Стамбула, не причинив при этом никаких жертв или разрушений.

Напомним, мощный шторм со шквальным ветром, сильным дождем и снегом обрушился накануне на Болгарию, в результате чего погибли два человека, а десятки тысяч остались без света.

Читайте также: