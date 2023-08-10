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В Норвегии шторм разрушил дамбу, власти эвакуировали тысячи людей

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Норвегии шторм разрушил дамбу, власти эвакуировали тысячи людей

Шторм в Норвегии разрушил дамбу электростанции/Фото: NTB/Cornelius Poppe

Власти страны ожидают новых наводнений и призывают население мобилизоваться.

В Норвегии из-за мощного шторма "Ганс" вызвал серьезные разрушения в инфраструктуре из-за чего пришлось эвакуировать тысячи людей.

Об этом информирует Reuters.

В сообщении указывается, что в результате стихийного бедствия уровень воды в реках поднялся до максимального уровня за последние 50 лет. Из-за непогоды были затоплены и снесены оползнями дома и предприятия. Власти эвакуировали более 3 тысяч человек.

Кроме того, сообщается об обрушении плотины в районе электростанции Браскерейдфосс на востоке Норвегии. Сооружение расположено на реке Гломма, самой большой водной артерии страны.

Правительство страны перекрыло дороги и приостановило железнодорожное сообщение в частях южной Норвегии из-за того, что реки вышли из берегов.

"Следующие два-три дня будут абсолютно критическими, и мы будем мобилизоваться круглосуточно", — сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции сильное наводнение затопило сотни домов во втором по размерам городе Салоники на севере страны.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Новой Зеландии обильные осадки вызвали масштабные наводнения, отключение электроэнергии и закрытие дорог.

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Дата публикации
Просмотры
58
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