Шахтер – Антверпен: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 28 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет против бельгийского "Антверпена" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для чемпиона Украины поединок состоится на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

В другом матче пятого тура этой группы "Барселона" примет "Порту" (28 ноября, 22:00 по киевскому времени).

Добавим, что во 2-м туре группового раунда нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов "Шахтер" в Бельгии с невероятным камбэком победил "Антверпен" со счётом 3:2.

Турнирное положение в группе H после четырех туров: "Барселона" (9 очков), "Порту" (9), "Шахтер" (6), "Антверпен" (0).

Таким образом, дончанам хватит даже ничьей в поединке с чемпионом Бельгии, чтобы гарантировать себе еврокубковую весну.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Антверпен".