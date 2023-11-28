Шахтар – Антверпен: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 28 листопада, донецький "Шахтар" зіграє проти бельгійського "Антверпена" в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для чемпіона України поєдинок відбудеться на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

В іншому матчі п'ятого туру цієї групи "Барселона" прийматиме "Порту" (28 листопада, 22:00 за київським часом).

Додамо, що у 2-му турі групового раунду нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів "Шахтар" у Бельгії з неймовірним камбеком переміг "Антверпен" з рахунком 3:2.

Турнірне становище у групі H після чотирьох турів: "Барселона" (9 очок), "Порту" (9), "Шахтар" (6), "Антверпен" (0).

Таким чином, донеччанам вистачить навіть нічиєї у поєдинку з чемпіоном Бельгії, щоб гарантувати собі єврокубкову весну.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Антверпен".