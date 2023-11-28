У НАТО схвалили першу в історії Альянсу квантову стратегію

За словами Єнса Столтенберга, квантові технології можуть посилити кібербезпеку і спроможність НАТО.
Міністри закордонних справ країн-членів НАТО схвалили першу в історії Альянсу квантову стратегію, яка має посилити кібернетичну безпеку блоку.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі, де проходить засідання міністрів закордонних справ країн Альянсу, передає "Укрінформ".
"Міністри також обговорили важливість технологічних інновацій. Сьогодні члени Альянсу ухвалили першу в історії НАТО квантову стратегію. Квантові технології можуть посилити нашу кібербезпеку і спроможність", – сказав очільник Альянсу.
За словами генсека НАТО, нова стратегія дасть змогу скористатися можливостями, які надають квантові технології, водночас "запобігаючи використанню цих технологій конкурентами проти нас".
Столтенберг зазначив, що під час зустрічі у вівторок, 28 листопада, міністри закордонних справ також обговорили "питання стримування й оборони НАТО, підтримку України і наше партнерство в очікуванні саміту у Вашингтоні наступного літа".
Крім того, йшлося про виклики євроатлантичній безпеці з боку Китаю. "Китай не є нашим супротивником. І я вітаю те, що члени Альянсу ведуть діалог із Пекіном з питань, що становлять взаємний інтерес. Водночас ми повинні чітко усвідомлювати вплив політики примусу Китаю на нашу безпеку", – заявив генсек НАТО.
Столтенберг додав, що НАТО залишиться регіональним альянсом Європи й Північної Америки, але блоку "потрібно тісніше співпрацювати з партнерами, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні".
Нагадаємо, зустрічі голів дипломатичних відомств країн НАТО у Брюсселі, а також засідання Ради НАТО – Україна, що відбудуться цього тижня, в яких візьме участь держсекретар США Ентоні Блінкен, підтвердять міцну відданість Альянсу подальшій підтримці України.
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