У НАТО схвалили першу в історії Альянсу квантову стратегію

За словами Єнса Столтенберга, квантові технології можуть посилити кібербезпеку і спроможність НАТО.

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО схвалили першу в історії Альянсу квантову стратегію, яка має посилити кібернетичну безпеку блоку.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі, де проходить засідання міністрів закордонних справ країн Альянсу, передає "Укрінформ".

"Міністри також обговорили важливість технологічних інновацій. Сьогодні члени Альянсу ухвалили першу в історії НАТО квантову стратегію. Квантові технології можуть посилити нашу кібербезпеку і спроможність", – сказав очільник Альянсу.

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За словами генсека НАТО, нова стратегія дасть змогу скористатися можливостями, які надають квантові технології, водночас "запобігаючи використанню цих технологій конкурентами проти нас".

Столтенберг зазначив, що під час зустрічі у вівторок, 28 листопада, міністри закордонних справ також обговорили "питання стримування й оборони НАТО, підтримку України і наше партнерство в очікуванні саміту у Вашингтоні наступного літа".

Крім того, йшлося про виклики євроатлантичній безпеці з боку Китаю. "Китай не є нашим супротивником. І я вітаю те, що члени Альянсу ведуть діалог із Пекіном з питань, що становлять взаємний інтерес. Водночас ми повинні чітко усвідомлювати вплив політики примусу Китаю на нашу безпеку", – заявив генсек НАТО.

Столтенберг додав, що НАТО залишиться регіональним альянсом Європи й Північної Америки, але блоку "потрібно тісніше співпрацювати з партнерами, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Нагадаємо, зустрічі голів дипломатичних відомств країн НАТО у Брюсселі, а також засідання Ради НАТО – Україна, що відбудуться цього тижня, в яких візьме участь держсекретар США Ентоні Блінкен, підтвердять міцну відданість Альянсу подальшій підтримці України.

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