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Столтенберг зробив заяву про членство України в НАТО

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Столтенберг зробив заяву про членство України в НАТО

Єнс Столтенберг / Фото: Офіс президента України

НАТО погодить рекомендації, які потрібні Україні для вступу до Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не знає, чи отримає Україна запрошення до Альянсу під час саміту у Вашингтоні у липні 2024 року.   

Про це Столтенберг повідомив під час пресконференції у Брюсселі, пише "24 Канал".

Він наголосив, що союзники "продовжать вивчати, як наблизити Україну до НАТО ще більше".

"Безумовно, важко сказати, яке саме рішення буде прийнято на саміті у Вашингтоні, але всі наші представники погодилися, що на початку війни повноправне членство неможливе", – резюмував генеральний секретар НАТО.

За його словами, зараз союзники виконують рішення, які були ухвалені під час саміту у Вільнюсі.

У НАТО підготують рекомендації щодо реформ у сфері безпеки України. Зокрема, це стосується скорочення шляху України до членства в Альянсі. Тоді союзники погодилися скасувати вимогу ПДЧ для України.

"Ми фактично усунули одну з перешкод, які Україна має подолати, щоб стати повноправним членом, скасувавши вимогу щодо Плану дій щодо членства, як ми також фактично зробили для Фінляндії та Швеції", – заявив він.

Крім того, в рамках саміту у Вільнюсі було створено Раду Україна – НАТО. У середу, 29 листопада, цей орган зустрінеться вперше на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі за участі Дмитра Кулеби.

"На нашому засіданні ми погодимося з рекомендаціями щодо реформ у сфері безпеки України, оскільки ми продовжуємо підтримувати її на цьому шляху до членства в НАТО", - сказав Столтенберг.

Після узгодження рекомендації стануть для України "дорожньою картою" щодо реформ і кроків, необхідних для приведення у відповідність до стандартів і критеріїв членства в НАТО.

Нагадаємо, у НАТО ситуацію на фронті в Україні назвали "дуже складною".

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Дата публікації
Перегляди
2105
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