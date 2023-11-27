Столтенберг зробив заяву про членство України в НАТО

НАТО погодить рекомендації, які потрібні Україні для вступу до Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не знає, чи отримає Україна запрошення до Альянсу під час саміту у Вашингтоні у липні 2024 року.

Про це Столтенберг повідомив під час пресконференції у Брюсселі, пише "24 Канал".

Він наголосив, що союзники "продовжать вивчати, як наблизити Україну до НАТО ще більше".

"Безумовно, важко сказати, яке саме рішення буде прийнято на саміті у Вашингтоні, але всі наші представники погодилися, що на початку війни повноправне членство неможливе", – резюмував генеральний секретар НАТО.

За його словами, зараз союзники виконують рішення, які були ухвалені під час саміту у Вільнюсі.

У НАТО підготують рекомендації щодо реформ у сфері безпеки України. Зокрема, це стосується скорочення шляху України до членства в Альянсі. Тоді союзники погодилися скасувати вимогу ПДЧ для України.

"Ми фактично усунули одну з перешкод, які Україна має подолати, щоб стати повноправним членом, скасувавши вимогу щодо Плану дій щодо членства, як ми також фактично зробили для Фінляндії та Швеції", – заявив він.

Крім того, в рамках саміту у Вільнюсі було створено Раду Україна – НАТО. У середу, 29 листопада, цей орган зустрінеться вперше на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі за участі Дмитра Кулеби.

"На нашому засіданні ми погодимося з рекомендаціями щодо реформ у сфері безпеки України, оскільки ми продовжуємо підтримувати її на цьому шляху до членства в НАТО", - сказав Столтенберг.

Після узгодження рекомендації стануть для України "дорожньою картою" щодо реформ і кроків, необхідних для приведення у відповідність до стандартів і критеріїв членства в НАТО.

Нагадаємо, у НАТО ситуацію на фронті в Україні назвали "дуже складною".

Читайте також: