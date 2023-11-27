Ціле місто залишилося без світла: росіяни обстріляли ТЕС на сході України

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 530 населених пунктів.

Окупаційні війська в понеділок, 27 листопада, обстріляли теплоелектростанцію на сході України. У результаті атаки ціле місто залишилося без світла.

Про це повідомляє "Укренерго".

Там розповіли, що наразі електростанція працює, але знеструмлено місто поряд.

"Вже відновлено теплопостачання міста-супутника, тривають роботи по відновленню електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Скільки населених пунктів постраждали через обстріли

За даними енергетиків, через бойові дії та з інших причин без світла залишається 530 населених пунктів.

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"Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", - додають в зведенні.

Додамо, в Чорному морі біля узбережжя Анапи в районі селища Витязево, що в Росії, сильний шторм викинув на мілину суховантажне судно Blue Shark під прапором Белізу.

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