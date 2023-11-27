Депутати підвищили собі зарплати – скільки отримуватимуть народні обранці

Скільки отримуватимуть депутати Верховної Ради від початку 2024 року.

В Україні 2024 року у народних депутатів автоматично зростуть зарплати, оскільки виплати прив'язані до прожиткового мінімуму. Щоб заробіток не зріс, депутати мали підтримати рішення про "замороження" своїх зарплат, але не зробили цього, аргументуючи це тим, що вони "живуть за ці гроші".

Скільки тепер отримуватимуть народні обранці – в ексклюзиві TSN.UA.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нардепи підвищили собі зарплати! Скільки будуть отримувати “слуги народу”?

Як пояснила голова комітету Верховної ради з питань бюджету Роксолана Підласа, зарплати депутатів збільшуються автоматично, тому що вони прив'язані до прожиткового мінімуму.

"Я особисто подавала правку про те, щоб заморозити всі виплати народним депутатам на рівні 2023 року. Тому що це справедливо, і, відповідно, не довелося б збільшувати фонд на оплату праці нардепів. Це програма, яка називається "Здійснення законотворчої діяльності Верховної ради". Але депутати не підтримали цю ідею, з різних партій. Причому в усіх партіях, крім ОПЗЖ, у яких "дворцы золотые", були люди, які казали, що живуть на зарплату і не мають фінансової подушки безпеки", - розповіла вона.

Голосування відбулося це під час ухвалення бюджету на 2024 рік – постанову підтримали 263 нардепи.

Відповідно документ передбачає бюджетне фінансування для Управління справами Апарату Верховної Ради наступного року на загальну суму – майже 3 мільярди гривень, а це на понад 300 млн грн більше, ніж передбачалось на поточний рік.

"Прожитковий мінімум 2023 року становив 2684 гривні, якщо на прикладі, то відповідно у народного депутата і по сумісництву голови верховної ради, Руслана Стефанчука зарплата становить щонайменше 32 208 грн, у першого віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка – 30 866 грн, заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк має десь 29 524 грн, голови Комітетів і фракцій зароблять по 28 182 грн, а просто нардепи по 26 840 грн", - йдеться у сюжеті.

У березні 2023 року майже всі депутати Верховної Ради за січень 2023 року отримали 100% надбавку до зарплати, так би мовити, за "інтенсивність праці". Про це йшлося у відповіді на запит журналістів УП.

У середньому виплати на одного депутата за січень склали 48 800 гривень, а це 100% надбавка до окладу та варіативні виплати, наприклад, за почесне звання, за науковий ступінь, кошти за відпустку, лікарняне або службове відрядження.

Найменші надбавки дісталися депутату з групи "Довіра" Валерію Лунченку – 4,9 тисячі гривень та виключеному з фракції "Слуг народу" Олександру Дубінському – 5 тисяч гривень.

Найбільше отримали голова парламенту Руслан Стефанчук – майже 79 тисяч гривень та голова комітету Верховної Ради України у закордонних справах Олександр Мережко, який нещодавно балотувався у президенти ПАРЄ – понад 69 тисяч гривень.

Тож сумарно на всі виплати депутатам у січні 2023 року пішло майже 19,5 мільйонів гривень, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний місяць минулого року, коли на це з бюджету витратили 10,3 мільйона гривень.

Як зросте прожитковий мінімум 2024 року

Від 1 січня 2024 року прожитковий мінімум зросте до 3 028 грн, відповідно, у нардепів знову зростуть зарплати.

У березні 2023 року про зарплату народних депутатів вирішила висловитися нардепка Мар’яна Безугла. Вона розповіла, які насправді отримують зарплати народні обранці і порівняла це із заробітками військових.

"Особисто в мене з/п близько 40 тис грн на місяць. Від 24 лютого 2022 без відпусток, без вихідних, понад 5 місяців чистими в військах на сході і півдні. Структура нашої заробітної плати (з/п), як у військових, є базовий оклад, а все інше типу "премії", насправді фактично частина постійної з/п. Особисто проти такого оформлення і подам звернення з цього приводу. Як і у військових має бути основна з/п (основну якраз підвищили), так і в нас, бо можна потім от так подати, маніпулювати і т.д", - сказала Безугла.

Безугла також заявила, що нардепи не підвищували собі зарплати, і декілька місяців від 24 лютого 2022 половина коштів фактично була "заморожена", а також вона дорікнула суспільству, яке хоче некорумповану владу.

"Ніколи не мовчу про реальні "комунярські" підходи: давайте нардепи будуть отримувати мінімум, "жеруть" багато, розберуться. Як тоді ви хочете некорупційних нардепів мати?", - заявила вона.

Гучні скандали про корупцію нардепів

Варто лише згадати останні скандали на мільйони у яких власне і були замішані народні обранці. Лише 23 листопада ми розповідали про двох нардепів, які отримали підозри від НАБУ. Мова йде про Андрія Одарченка від "Слуги народу", члена комітету з питань антикорупційної політики. За даними слідства, він намагався підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма біткоїнами в еквіваленті $50 тис.

З ним на пару викрили і нардепа від партії "За майбутнє" Сергія Лабазюка. Тут взагалі було прохання на мільярд, а за сприяння у справі він пообіцяв посадовцям "винагороду" у 3-5% від вартості кожного підряду, окрім цього просили допомоги нардепи у виділенні землі та коштів під відбудову.

"І чим тільки не заманювали топпосадовців: пропонували і гроші, і нерухомість і як Одарченко – криптовалюту. Наразі задокументовано три епізоди злочинної діяльності​​", - йдеться у сюжеті.

Олександра Дубінського звинувачують у державній зраді, а за клопотанням прокуратури Печерський районний суд Києва наклав арешт і на майно підозрюваного, а також на статки його матері та колишньої дружини і от тут багато цікавого.

Ще 2020 року "Центр протидії корупції" звернувся до генпрокурора із заявою про те, що Дубінський та його близькі родичі протягом кількох останніх років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, 2 будинків і 70 соток землі на загальну суму близько 2,5 мільйонів доларів.

При цьому офіційні доходи нардепа та його близьких родичів не могли дозволити їм набути таку кількість майна.

Нині у заяві Центру протидії корупції йдеться про те, що у власності нардеп має 2 квартири вартістю $100 тисяч у пентхаусі 5-зіркового Fairmont Grand Hotel на Подолі в Києві, 6 земельних ділянок у селі Хотів на Київщині, на двох із яких зведено маєток; земельну ділянку з будинком у Солом`янському районі Києва. Квартиру в елітному житловому комплексі "Французький квартал" у Печерському районі Києва; квартиру на масиві Теремки міста Києва.

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Станом на листопад 2019 року йому належало 7 автомобілів, серед яких Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda та Subaru.

"Запакована" і його мати-пенсіонерка, в неї: 19 об’єктів нерухомості загальною вартістю близько 1 млн доларів; 2 автомобілі Mercedes-Benz, 2 автомобілі BMW; автомобілі Toyota Land Cruiser, Maserati та ЗАЗ Vida.

Не бідує і колишня дружина народного депутата. Вона має у власності 7 квартир у Києві, більшість з яких поруч з квартирами нардепа. За декілька останніх років вона стала власником нерухомості на суму понад $300 тисяч.

Нагадаємо, ексзаступнику голови Держспецзв’язку обрали запобіжний захід.

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