Нардепа Одарченка виключили з партії "Слуга народу" через корупційний скандал

Дисциплінарна комісія парті "Слуга народу" виключила зі складу політичної сили Андрія Одарченка.

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Про це в Facebook повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Рішення було прийнято одноголосно всіма членами дисциплінарної комісії.

"23 листопада на засіданні дисциплінарної комісії ПП "Слуга Народу" всіма членами було одноголосно підтримане рішення щодо виключення з членів партії Андрія Одарченка", - повідомила Шуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики Андрій Одарченко пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тис. дол. США.

Крім того, ми раніше інформували, що у ексголови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, якого підозрюють у “схематозі” на десятки мільйонів гривень, знайшли величезні статки. Тільки криптовалютою експосадовець має аж 1,5 мільйона доларів.

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