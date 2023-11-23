У рідному місті Гітлера продовжують вшановувати двох нацистів

Асоціація Міжнародного комітету Маутгаузена в Австрії попросила владу міста Браунау, в якому 1889 року народився Адольф Гітлер, перейменувати дві вулиці, названі на честь нацистів, а також позбавити почесного громадянства композитора, пов’язаного з фюрером.

Про це в четвер, 23 листопада, повідомило французьке видання le Parisien з посиланням на AFP..

“Важко повірити, що в рідному місті Гітлера хтось із його близьких соратників досі є почесним громадянином!” – йдеться у заяві президента організації Віллі Мерні.

Йдеться про композитора Йозефа Райтера (1862-1939), якого називають "палким націонал-соціалістом, близьким до фюрера".

Також читайте Дерусифікація в дії: у Харкові перейменували 26 вулиць

Асоціація також висловила своє обурення тим, що Рейтера продовжують вшановувати назвою вулиці, так само як і іншого “фанатичного агітатора, який ненавидів євреїв”, Франца Ресла. В асоціації назвали це “образою жертв, яку необхідно негайно припинити”.

Комітет Маутгаузена був мережею опору, яка утворилася в однойменному концентраційною таборі в 1944 році. Ті, хто вижив, продовжують підтримувати зв’язок, організовуючи меморіальні церемонії.

Нагадаємо, в австрійському містечку Браунау будинок, в якому народився Адольф Гітлер, перетворять на поліцейський відділок, в якому, зокрема, проводитимуть для правоохоронців курси з прав людини.

Читайте також: