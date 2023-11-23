В родном городе Гитлера продолжают чествовать двух нацистов

Ассоциация Международного комитета Маутгаузена в Австрии попросила власти города Браунау, в котором в 1889 родился Адольф Гитлер, переименовать две улицы, названные в честь нацистов, а также лишить почетного гражданства композитора, связанного с фюрером.

Об этом в четверг, 23 ноября, сообщило французское издание le Parisien со ссылкой на AFP.

"Трудно поверить, что в родном городе Гитлера кто-то из его близких соратников до сих пор является почетным гражданином!" – говорится в заявлении президента организации Вилли Мерни.

Речь идет о композиторе Йозефе Райтере (1862-1939), которого называют "пламенным национал-социалистом, близким к фюреру".

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Ассоциация также выразила свое возмущение тем, что Рейтера продолжают чествовать названием улицы, равно как и другого "фанатического агитатора, ненавидящего евреев", Франца Ресла. В ассоциации назвали это "оскорблением жертв, которое необходимо немедленно прекратить".

Комитет Маутгаузена был сетью сопротивления, образовавшейся в одноименном концентрационном лагере в 1944 году. Выжившие продолжают поддерживать связь, организовывая мемориальные церемонии.

Напомним, в австрийском городке Браунау дом, в котором родился Адольф Гитлер, превратят в полицейский участок, в котором, в частности , будут проводить для правоохранителей курсы по правам человека.

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