"Молюсь за Гитлера": турецкий политик ошеломил заявлением об Израиле

Представитель партии Реджепа Эрдогана считает, что "евреи являются причиной всех бед в мире".

Турецкий политик Сулейман Сезен, представляющий партию президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в провинции Самсун, публично похвалил геноцид евреев Адольфа Гитлера и добавил, что он "молится о упокой души" нацистского вождя.

Об этом сообщает издание Global Village Space.

На заседании местного совета депутат от партии Эрдогана выразил надежду, что Израиль "скоро прекратит свое существование и в мире наступит мир, как только он очистится от евреев".

Антисемитское заявление от турецкого политика прозвучало после того, как вечером 17 октября террористы ХАМАС сообщили, что Израиль якобы ударил по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате чего погибли сотни человек.

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"У Гитлера есть выражение: "Вы будете проклинать меня за каждого еврея, которого я не убил". Это правда. Я молюсь о упокоении души Гитлера, потому что сионисты, Израиль, евреи постоянно становятся причиной всех бед в мире", — цитирует заявление Сулеймана Сезена упомянутое издание.

Как сообщалось ранее, Израиль отрицает свою причастность к удару по больнице и утверждает, что пуск ракеты произошел из самой Газы.

Президент США Джо Байден, ссылаясь на информацию Пентагона, впоследствии заявил, что взрыв в больнице, похоже, вызвали террористические группы сектора Газа, а не Израиль.

Напомним, 14 октября в турецком городе Стамбуле прошел многолюдный марш в поддержку палестинцев в Секторе Газы, по которому Израиль наносит жестокие удары в ответ на атаку боевиков ХАМАС 7 октября. К этому шествию присоединился сын президента Турции Билал Эрдоган.

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