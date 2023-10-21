Данилов рассказал, когда ситуация на поле боя кардинально изменится

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен, что как только Украина получит современную авиацию, положение дел на фронте начнет меняться.

Ситуация на поле боя может кардинально измениться, как только Украина получит истребители F-16.

Об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью изданию Kyodo News.

Он выразил уверенность, что "ситуация принципиально изменится" после того, как с Запада прибудут истребители F-16 для усиления украинской ПВО, но признал, что трудно предсказать время, необходимое для возвращения всей территории страны.

"Пока Россия продолжает оккупировать территорию, включая Крым, ни о каких переговорах не может быть и речи", — подчеркнул Данилов.

По его словам, Украина заключила неофициальное соглашение о том, чтобы не использовать поставляемое Западом оружие для нападений на материковую часть России. Однако объекты вокруг Москвы, говорит Данилов, могут стать мишенями для оружия отечественного производства.

Когда самолеты F-16 прибудут в Украину

В Соединенных Штатах ожидают, что первые истребители F-16 поступят в Украину уже весной. Такое мнение на пресс-конференции в Брюсселе высказал министр обороны США Ллойд Остин.

Сегодня известно, что украинские пилоты с середины октября должны были начать непосредственное обучение на F-16 на базе ВВС Национальной гвардии в Тусконе, штат Аризона. Новости появились после того, как Вашингтон объявил, что возглавит коалицию стран, которые будут обучать украинских пилотов.

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