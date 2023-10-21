“Молюся за Гітлера”: турецький політик приголомшив заявою про Ізраїль

Представник партії Реджепа Ердогана вважає, що "євреї є причиною всіх бід у світі".

Турецький політик Сулейман Сезен, який представляє партію президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана в провінції Самсун, публічно похвалив геноцид євреїв Адольфа Гітлера та додав, що він “молиться за упокій душі” нацистського вождя.

Про це повідомляє видання Global Village Space.

На засіданні місцевої ради депутат від партії Ердогана висловив надію, що Ізраїль "скоро припинить своє існування, і в світі настане мир, як тільки він очиститься від євреїв".

Антисемітська заява від турецького політика пролунала після того, як ввечері 17 жовтня терористи ХАМАС повідомили, що Ізраїль нібито вдарив по лікарні Аль-Ахлі у секторі Гази, внаслідок чого загинули сотні людей.

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"У Гітлера є вираз: "Ви будете проклинати мене за кожного єврея, якого я не вбив". Це правда. Я молюся за упокій душі Гітлера, бо сіоністи, Ізраїль, євреї постійно стають причиною всіх бід у світі", – цитує заяву Сулеймана Сезена згадане видання.

Як повідомлялося раніше, Ізраїль заперечує свою причетність до удару по лікарні і стверджує, що пуск ракети був із самої Гази.

Президент США Джо Байден, посилаючись на інформацію Пентагону, згодом заявив, що вибух у лікарні, схоже, спричинили терористичні групи сектору Гази, а не Ізраїль.

Нагадаємо, 14 жовтня в турецькому місті Стамбулі пройшов багатолюдний марш на підтримку палестинців у Секторі Гази, по якому Ізраїль завдає жорстоких ударів у відповідь на атаку бойовиків ХАМАС 7 жовтня. До цієї ходи долучився син президента Туреччини Білал Ердоган.

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