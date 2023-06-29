Померла остання людина, яка була в бункері з Гітлером

Вона була однією з останніх, хто бачив шістьох дітей головного нацистського пропагандиста Йозефа Геббельса перед їхньою смертю.

У віці 94 років померла Йоганна Руф, яка була свідком останніх днів нацистської Німеччини в бункері Адольфа Гітлера.

Про це повідомив у середу, 28 червня, виданню Newsweek журналіст Віланд Гібель, який працював над її мемуарами .

Коли Руф було 15 років, вона працювала в обслузі бункера в Берліні, де Гітлер і багато вищих нацистських чиновників провели свої останні дні, коли радянські війська наступали на місто.

Вона належала до Федерації німецьких дівчат, яких залучали до роботи у сховищі нацистів, і була однією з останніх, хто бачив шістьох дітей головного нацистського пропагандиста Йозефа Геббельса, перш ніж їх убили батьки.

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Свої спостереження в бункері Руф записувала на клаптиках паперу. Лише у 2017 році вона опублікувала свої мемуари за допомогою Віланда Гібеля.

Гібель розповів, що спочатку неоднозначно ставився до розповіді Руф, оскільки не “хотів сприяти нацистській пропаганді”, але вважав, що важливо зобразити події такими, якими вони були на той час. Журналіст наголосив, що розповідь жінки, яка була в бункері в останні дні нацистської Німеччини, остаточно спростувала теорії змови про те, що Гітлер якимось чином вижив.

“Лікар повідомив, що він [Гітлер] мертвий. Молоді солдати розповідають про обгорілі трупи. Вона [Йоганна Руф] не може його відвідати 1 травня, тому що його вже немає", - переказав він її спогади.

Гібель похвалив свою співрозмовницю за те, що вона заперечила нацизм і ніколи не перекладала на когось іншого своєї відповідальності за причетність до режиму, тобто ніколи не казала, що Гітлер її обдурив чи спокусив.

Нагадаємо, в Австрії відкриють поліцейську дільницю в будинку, де народився диктатор Адольф Гітлер.

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