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Данілов прокоментував законопроєкт про англійську мову в Україні

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Данілов прокоментував законопроєкт про англійську мову в Україні

Данілов прокоментував законопроєкт про англійську мову в Україні Фото: Апарат РНБО України

Англійська мова – мова міжнародного спілкування, мова міжнародного бізнесу.

Українці мають інтегруватися в світову спільноту і англійська мова тут є ключовим фактором для того, щоби бути в єдиній системі координат зі всім цивілізованим світом.

Так під час телемарафону прокоментував законопроєкт про закріплення статусу англійської мови як мови міжнародного спілкування секретар РНБО Олексій Данілов.

"В 2019-му році я наголошував на тому, що англійська мова є ключовою для того, щоб ми рухалися в цивілізований світ. Сьогодні президент нашої країни подав такий законопроєкт", – зазначив він.

Данілов також наголосив, що англійська мова – мова міжнародного спілкування, мова міжнародного бізнесу.

"Якщо би 99% наших громадян володіли англійською мовою, вони б читали зовсім іншу літературу. Ми маємо інтегруватися в світову спільноту і мова англійська тут є ключовим фактором для того, щоби ми були в єдиній системі координат зі всім цивілізованим світом", – додав Данілов.

Нагадаємо, що в Україні пропонують закріпити статус англійської мови як мови міжнародного спілкування. Це, зокрема, запропонував український президент Володимир Зеленський.

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Дата публікації
Перегляди
1269
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