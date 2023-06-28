Шольц розповів, яка основна мета допомоги Заходу Україні

Країни Заходу хочуть допомогти Україні захистити себе від російських агресорів, а не змінити владу у Кремлі.

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Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Sky News.

Він заявив, що було безглуздо сподіватися, що заколот ватажка терористичної групи "Вагнера" Євгена Пригожина може повалити діючу владу у Росії. Також Шольц заявив, що повалення влади Путіна, шляхом заколоту "вагнерівців", не обовʼязково стало б "кращим варіантом розвитку подій".

"Війська "Вагнера" - це військовий підрозділ, який діє дуже агресивно у всьому світі, і безпосередньо у війні Росії проти України", - додав канцлер.

Також Шольц заявив, що невдалий заколот послабив російського диктатора Володимира Путіна.

"Я справді вважаю, що він ослаблений, оскільки це показує, що у структурах авторитарної влади є тріщини, і він не так міцно сидить у сідлі, як він завжди стверджує", - розповів Шольц.

Канцлер заявив, що наразі не ясно, чи змусить Кремль ця ситуація піти на реальні переговори з українською владою та вивести свої війська з Україною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії арештували заступника командувача об'єднаного угрупування військ в Україні генерала Сергія Суровікіна.

Крім того, ми раніше інформували, що державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що заколот Євгена Пригожина став великим викликом для влади диктора Володимира Путіна.

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