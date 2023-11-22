Дерусифікація в дії: у Харкові перейменували 26 вулиць

Найбільша кількість перейменувань припала на Основ'янський район.
У Харкові ухвалили рішення про перейменування вулиць, назви яких були пов'язані з Росією та її союзниками. Так, дерусифікували 26 найменувань.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Які вулиці отримали нові назви
Згідно з рішенням, перейменовано такі вулиці (перша назва стара, друга – нова):
- пр. Героїв Сталінграду – пр. Байрона;
- вул. Абаканська – вул. Канівську (ідентично змінюється і провулок);
- вул. Мурманська – вул. Затишну;
- вул. Хабаровська – вул. Глухівська;
- вул. Мінська – Дмитра Антоненка;
- вул. Чкалова – Вадима Манька;
- частина вул. Томської – Володимира Сосюри;
- пров. Росинського – пров. Пилипа Орлика;
- вул. Адигейська – вул. Євгена Храпка;
- в’їзд Росинського – в’їзд Івана Виговського;
- в’їзд Саранський – в’їзд Задунайський;
- частина вул. Томської – вул. Прилуцька (так само й провулок);
- вул. Забайкальська – вул. Леонтовича, а однойменний провулок стане пров. Щедрика;
- вул. Моршанська – вул. Моршинська;
- вул. Новосибірська – вул. Хортицька;
- вул. Борисоглібську – вул. Чигиринська;
- вул. Олександра Невського – вул. Заїківська;
- вул. Перовської – вул. Липовий Гай;
- вул. Інтернаціональна – вул. Білоцерківська (в’їзд і провулок зміняться на Сотенний і Полковницький відповідно);
- в’їзд Марата – в’їзд Полуничний;
- пров. Моршанський – пров. Гадяцький.
Крім того, додають у міськраді, з карти міста прибрали майдан Олександра Невського. Річ у тім, що там немає немає забудови, яка потребує адресації.
Раніше на Львівщині спалахнув скандал через перейменування Червонограда.
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