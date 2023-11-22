Дерусифікація в дії: у Харкові перейменували 26 вулиць

У Харкові ухвалили рішення про перейменування вулиць, назви яких були пов'язані з Росією та її союзниками. Так, дерусифікували 26 найменувань.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Які вулиці отримали нові назви

Згідно з рішенням, перейменовано такі вулиці (перша назва стара, друга – нова):

пр. Героїв Сталінграду – пр. Байрона;

вул. Абаканська – вул. Канівську (ідентично змінюється і провулок);

вул. Мурманська – вул. Затишну;

вул. Хабаровська – вул. Глухівська;

вул. Мінська – Дмитра Антоненка;

вул. Чкалова – Вадима Манька;

частина вул. Томської – Володимира Сосюри;

пров. Росинського – пров. Пилипа Орлика;

вул. Адигейська – вул. Євгена Храпка;

в’їзд Росинського – в’їзд Івана Виговського;

в’їзд Саранський – в’їзд Задунайський;

частина вул. Томської – вул. Прилуцька (так само й провулок);

вул. Забайкальська – вул. Леонтовича, а однойменний провулок стане пров. Щедрика;

вул. Моршанська – вул. Моршинська;

вул. Новосибірська – вул. Хортицька;

вул. Борисоглібську – вул. Чигиринська;

вул. Олександра Невського – вул. Заїківська;

вул. Перовської – вул. Липовий Гай;

вул. Інтернаціональна – вул. Білоцерківська (в’їзд і провулок зміняться на Сотенний і Полковницький відповідно);

в’їзд Марата – в’їзд Полуничний;

пров. Моршанський – пров. Гадяцький.

Крім того, додають у міськраді, з карти міста прибрали майдан Олександра Невського. Річ у тім, що там немає немає забудови, яка потребує адресації.

Раніше на Львівщині спалахнув скандал через перейменування Червонограда.

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