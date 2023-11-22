Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дерусифікація в дії: у Харкові перейменували 26 вулиць

Дата публікації
Перегляди
123
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дерусифікація в дії: у Харкові перейменували 26 вулиць

Харків / Фото: Associated Press

Найбільша кількість перейменувань припала на Основ'янський район.

У Харкові ухвалили рішення про перейменування вулиць, назви яких були пов'язані з Росією та її союзниками. Так, дерусифікували 26 найменувань.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Які вулиці отримали нові назви

Згідно з рішенням, перейменовано такі вулиці (перша назва стара, друга – нова):

  • пр. Героїв Сталінграду – пр. Байрона;
  • вул. Абаканська – вул. Канівську (ідентично змінюється і провулок);
  • вул. Мурманська – вул. Затишну;
  • вул. Хабаровська – вул. Глухівська;
  • вул. Мінська – Дмитра Антоненка;
  • вул. Чкалова – Вадима Манька;
  • частина вул. Томської – Володимира Сосюри;
  • пров. Росинського – пров. Пилипа Орлика;
  • вул. Адигейська – вул. Євгена Храпка;
  • в’їзд Росинського – в’їзд Івана Виговського;
  • в’їзд Саранський – в’їзд Задунайський;
  • частина вул. Томської – вул. Прилуцька (так само й провулок);
  • вул. Забайкальська – вул. Леонтовича, а однойменний провулок стане пров. Щедрика;
  • вул. Моршанська – вул. Моршинська;
  • вул. Новосибірська – вул. Хортицька;
  • вул. Борисоглібську – вул. Чигиринська;
  • вул. Олександра Невського – вул. Заїківська;
  • вул. Перовської – вул. Липовий Гай;
  • вул. Інтернаціональна – вул. Білоцерківська (в’їзд і провулок зміняться на Сотенний і Полковницький відповідно);
  • в’їзд Марата – в’їзд Полуничний;
  • пров. Моршанський – пров. Гадяцький.

Крім того, додають у міськраді, з карти міста прибрали майдан Олександра Невського. Річ у тім, що там немає немає забудови, яка потребує адресації.

Раніше на Львівщині спалахнув скандал через перейменування Червонограда.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
123
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація