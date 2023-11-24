Естонія також може закрити кордон з Росією

В уряді Естонії запевняють, що поки ситуація на російсько-естонському кордоні стабільна.

Естонський уряд поки не бачить серйозних підстав, шоб повністю перекривати кордон з Росією, але готовий вжити таких заходів у разі потреби.

Про це повідомляє Err.

Прем'єр-міністр Кая Каллас заявила, що поява великої кількості мігрантів на кордоні з РФ було цілеспрямованою гібридною атакою Кремля. Вона наголосила, що якщо наплив мігрантів буде посилюватися, то кордони будуть закриті.

"Ситуація на російсько-естонському кордоні стабільна. За тиждень поліцейські розгорнули на кордоні 30 іноземців з Близького Сходу та Африки, які не мали підстав для в'їзду до Естонії. Зараз ми маємо справу з міграційною атакою малої інтенсивності", - сказала Каллас.

Вона заявила, що Росія зазвичай не пропускає через свою територію людей, які не мають відповідних документів, проте зараз ситуація змінилась.

"Але така діяльність Російської Федерації анітрохи не дивна — ми до цього готувалися і передбачали, що вони будуть використовувати цю зброю проти нас. Ми стежимо за ситуацією на кордоні з підвищеною увагою, і ми готові, що кількість таких людей на кордоні зросте. У зв'язку із цим ми вже маємо на всіх прикордонних пунктах все необхідне для того, щоб їх закрити, якщо буде потрібно", - резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Норвегія слідом за Фінляндією може закрити єдиний КПП на кордоні з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що Фінляндія стягнула війська до кордону з РФ.

Читайте також: