Эстония также может закрыть границу с Россией

В правительстве Эстонии уверяют, что пока ситуация на российско-эстонской границе стабильная.

Эстонское правительство пока не видит серьезных оснований, чтобы полностью перекрывать границу с Россией, но готово принять такие меры в случае необходимости.

Об этом сообщает Err.

Премьер-министр Кайя Каллас заявила, что появление большого количества мигрантов на границе с РФ было целенаправленной гибридной атакой Кремля. Она подчеркнула, что если наплыв мигрантов будет усиливаться, то границы будут закрыты.

"Ситуация на российско-эстонской границе стабильна. Через неделю полицейские развернули на границе 30 иностранцев с Ближнего Востока и Африки, которые не имели оснований для въезда в Эстонию. Сейчас мы имеем дело с миграционной атакой малой интенсивности", — сказала Каллас.

Она заявила, что Россия обычно не пропускает через свою территорию людей, у которых нет соответствующих документов, однако сейчас ситуация изменилась.

"Но такая деятельность Российской Федерации ничуть не удивительна — мы к этому готовились и предполагали, что они будут использовать это оружие против нас. Мы следим за ситуацией на границе с повышенным вниманием, и мы готовы, что количество таких людей на границе вырастет. В связи с этим мы уже имеем на всех пограничных пунктах все необходимое для того, чтобы их закрыть, если потребуется", — резюмировала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия вслед за Финляндией может закрыть единственный КПП на границе с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что Финляндия стянула войска к границе с РФ.

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