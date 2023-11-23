Эстония обвинила Россию в "гибридном нападении": подробности

Министр внутренних дел Эстонии обвинил Россию в "гибридной операции" по доставке мигрантов к границе, которая имеет целью подорвать безопасность и вызвать беспокойство населения балтийского государства.

За прошедшую неделю около 30 мигрантов, преимущественно из Сомали и Сирии, пытались попасть в Эстонию из России через пункт пересечения границы в Нарве. Ни один из них не попросил убежища, и все они были возвращены назад.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Эстонии, пишет Reuters.

Эстония готовится закрыть пункты пропуска с Россией, если "миграционное давление со стороны РФ усилится", и бороться с мигрантами, если они постараются попасть за пределы официальных пунктов пропуска.

"К сожалению, есть много признаков того, что к этому причастны российские пограничники и, возможно, другие ведомства. Откровенно говоря, продолжающееся на восточной границе Европы миграционное давление является операцией гибридного нападения", — сказал министр внутренних дел Эстонии Лаури Лаанемец.

В России ситуацию пока не комментируют.

Напомним, ранее Финляндия закрыла все четыре пункта на южном пересечении границы с Россией из-за потока нелегальных беженцев из Сомали. В настоящее время Финляндия передислоцировала свои военные силы к границе с Россией. Если ситуация будет ухудшаться, закроются все пункты пропуска со страной-агрессоркой.

После этого власти Норвегии также заявили, что готовы к закрытию пропускных пунктов на границе с Россией. Как отметил глава правительства Норвегии, закрытие границы с государством-агрессором может произойти "в случае необходимости".

Читайте также: