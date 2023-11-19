В Финляндии у границы с РФ возводят временные ограждения от мигрантов

В Финляндии у границы с РФ начали возводить временные ограждения вблизи пункта Вартиус. Вооруженные силы страны оказывают помощь пограничникам.

Об этом сообщает Yle.

"Временный барьер используется для подготовки к продолжительной ситуации в Вартиусе", – сообщает источник.

Недалеко от шлагбаумов строят защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе.

"Эта мера по обеспечению работы пограничного пункта", – рассказал начальник пограничного пункта, капитан Йоуко Киннунен.

Ситуация на границе

Финские пограничники сообщили, что минувшая ночь на станциях была спокойной. В субботу, 18 ноября, убежище пригласили 67 человек.

Более того, служба отмечает, что некоторые из людей, которые попросили убежища в стране, были "вытолкнуты через границу" против их воли.

Как сказал Киннунен, люди, которые вчера перешли границу, вели себя агрессивно по отношению к российским пограничным властям, когда их "выталкивали от российского пограничного поста в сторону Финляндии", а затем закрыли за ними ворота, поэтому возвращение на российскую территорию стало невозможным.

В составе последней группы находились 20 человек.

"Они не хотят въезжать в Финляндию", – сказал Киннунен.

По его словам, на границе также были слышны гневные возгласы по поводу российских пограничников.

Напомним, Финляндия закрыла четыре пункта пропуска до 18 февраля 2024 года и готова закрыть еще больше пунктов пропуска на границе с РФ из-за большого количества мигрантов, желающих попасть в Финляндию без виз. В Хельсинки подозревают, что это Кремль намеренно дестабилизирует ситуацию.

Граница Финляндии с Россией – фактический рубеж с Евросоюзом и простирается на 1 340 км.

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