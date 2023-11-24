Глава Евросовета прокомментировал возможность проведения выборов в Украине

Он отметил, что все решения по проведению выборов – это прерогатива украинцев.

Глава Европейского совета Шарль Мишель высказался о возможности проведения выборов в Украине во время боевых действий.

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Свою думу он высказал и интервью изданию Kyiv Independent.

Он отметил, что все решения по проведению выборов – это прерогатива украинцев.

"Мы должны быть реалистами. В таких условиях очень сложно проводить избирательную кампанию. Но ответственность за принятие решения лежит на украинских властях", — сказал Мишель.

Комментируя выборы в Соединенных Штатах и странах Европы, он отметил, что избиратели должны отдавать себе отчет в необходимости поддержки Украины.

Мишень заявил, что США и ЕС хотят усилить Украину. На последней встрече с американским президентом Джо Байденом они согласились, что Конгресс должен "ощутить поддержку" ЕС.

"В США пройдут выборы. Будут выборы внутри ЕС. Хорошо, это понятно. Но наша обязанность сегодня – убедиться, что общественное мнение, наши граждане в Соединенных Штатах и Европе понимают серьезность ситуации", – сказал Мишель.

Он добавил, что в США и ЕС должны понимать, что поддержка Украины – это стратегическая инвестиция в мир и безопасность.

"И мир станет более безопасным, если мы сможем поддержать Украину и обеспечить защиту лучшего мирового порядка", — заявил политик.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выборы в Украине во время войны состоятся при четырех условиях, которые имеет президент Владимир Зеленский.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Госдепе прокомментировали слова Зеленского о выборах.

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