Голова Євроради прокоментував можливість проведення виборів в Україні

Він зазначив, що всі рішення щодо проведення виборів — це прерогатива українців.

Голова Європейської ради Шарль Мішель висловився стосовно можливості проведення виборів в Україні під час бойових дій.

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Свою думу він висловив і інтервʼю виданню Kyiv Independent.

Він зазначив, що всі рішення щодо проведення виборів — це прерогатива українців.

"Ми маємо бути реалістами. У таких умовах дуже складно проводити виборчу кампанію. Але відповідальність за ухвалення рішення лежить на українській владі", — сказав Мішель.

Коментуючи вибори у Сполучених Штатах та країнах Європи, він зазначив, що виборці повинні усвідомлювати необхідність підтримки України.

Мішень заявив, що США та ЄС хочуть посилити Україну. На останній зустрічі з американським президентом Джо Байденом вони погодилися, що Конгрес має "відчувати підтримку" ЄС.

"У США пройдуть вибори. Будуть вибори всередині ЄС. Добре, це зрозуміло. Але наш обов'язок сьогодні – переконатися, що громадська думка, наші громадяни у Сполучених Штатах та Європі розуміють серйозність ситуації", – сказав Мішель.

Він додав, що у США та ЄС повинні розуміти, що підтримка України — це стратегічна інвестиція у мир та безпеку.

"І світ стане безпечнішим, якщо ми зможемо підтримати Україну та забезпечити захист кращого світового порядку", — заявив політик.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вибори в Україні під час війни відбудуться за чотирьох умов, які має президент Володимир Зеленський.

Крім того, ми раніше інформували, що в Держдепі прокоментували слова Зеленського про вибори.

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