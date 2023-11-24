Голова Євроради прокоментував можливість проведення виборів в Україні

Він зазначив, що всі рішення щодо проведення виборів — це прерогатива українців.
Голова Європейської ради Шарль Мішель висловився стосовно можливості проведення виборів в Україні під час бойових дій.
Свою думу він висловив і інтервʼю виданню Kyiv Independent.
Він зазначив, що всі рішення щодо проведення виборів — це прерогатива українців.
"Ми маємо бути реалістами. У таких умовах дуже складно проводити виборчу кампанію. Але відповідальність за ухвалення рішення лежить на українській владі", — сказав Мішель.
Коментуючи вибори у Сполучених Штатах та країнах Європи, він зазначив, що виборці повинні усвідомлювати необхідність підтримки України.
Мішень заявив, що США та ЄС хочуть посилити Україну. На останній зустрічі з американським президентом Джо Байденом вони погодилися, що Конгрес має "відчувати підтримку" ЄС.
"У США пройдуть вибори. Будуть вибори всередині ЄС. Добре, це зрозуміло. Але наш обов'язок сьогодні – переконатися, що громадська думка, наші громадяни у Сполучених Штатах та Європі розуміють серйозність ситуації", – сказав Мішель.
Він додав, що у США та ЄС повинні розуміти, що підтримка України — це стратегічна інвестиція у мир та безпеку.
"І світ стане безпечнішим, якщо ми зможемо підтримати Україну та забезпечити захист кращого світового порядку", — заявив політик.
Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вибори в Україні під час війни відбудуться за чотирьох умов, які має президент Володимир Зеленський.
Крім того, ми раніше інформували, що в Держдепі прокоментували слова Зеленського про вибори.
Читайте також: