Вибори під час війни: у Зеленського назвали чотири умови

Єрмак розповів про умови виборів президента України під час війни.

Вибори в Україні під час війни відбудуться за чотирьох умов, які має президент Володимир Зеленський.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

Єрмак наголосив, що ніяких розмов, які можна було б навіть сприймати як підштовхування, примус до виборів, він не чув.

"Ставлять питання – як ви до цього ставитесь, що ви думаєте? Говорять про те, що є різні досвіди – Америка мала вибори навіть під час війни", – зазначає він.

Керівник ОП нагадав, що президент Зеленський чітко сказав, що не тримається за владу і готовий для виборів у будь-який час, закріплений законом. Але у президента є чотири питання. Єрмак перерахував їх:

щоб ці вибори були визнані світом як демократичні; щоб кожен з наших героїв, які захищають нас, мав право і можливість проголосувати; щоб кожна людина, яка тимчасово виїхала за кордон, мала можливість проголосувати;

Окремо керівник ОП виділив четвертий пункт, за яким президент "не збирається використовувати гроші нашої країни, яких нам не вистачає для зброї, для підтримки економіки, виплати пенсій, для соціальної сфери, на вибори".

За словами Єрмака, якщо наші партнери скажуть, що готові допомогти вирішити всі ці чотири питання – влада в особі президента готова на це.

Коли відбудуться вибори в Україні: останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, чи балотуватиметься на другий президентський термін.

Також він пояснив, що в Україні можуть відбутися вибори під час війни тільки у разі, якщо "парламенту вдасться вирішитися всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування".

За словами глави держави, наразі немає можливості забезпечити голосування для військових, які перебувають на передовій. У Держдепі США заявили, що ставляться з розумінням до позиції Києва, що вибори не можуть бути проведені під час війни.

Раніше американський сенатор Ліндсі Грем висловив думку, що вибори в Україні мають відбутись наступного року, попри те, закінчиться війна чи ні.

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