Хабар у криптовалюті: підозрюваного нардепа взяли під варту

Підозрюваний у спробі давання хабаря може вийти на волю після внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень.

У середу, 22 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Андрію Одарченку з партії “Слуга народу”, якого підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. Він нібито пропонував хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів США.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Під час судового засідання нардеп визнав свої контакти з Найємом, але заявив, що той лише просив навчити його користуватися криптовалютою. За його словами, він не пропонував хабар, а на відео, яке було представлено як доказ на суді “не його голос”. Адвокати при цьому зазначили, що на запису “міміка не збігається” зі сказаними словами.

Депутат стверджує, що справа проти нього може бути свідченням “політичних чи якихось інших переслідувань”.

Суд, вислухавши сторони, ухвалив рішення обрати для народного депутата Андрія Одарченка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном два місяці з можливістю внесення застави у 15 мільйонів гривень

Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили, що народний депутат пропонував неправомірну вигоду в криптовалюті за сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури. Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тисяч доларів США.

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