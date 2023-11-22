Взятка в криптовалюте: подозреваемого нардепа взяли под стражу

Подозреваемый в попытке дачи взятки может выйти на свободу после внесения залога в размере 15 миллионов гривен.

В среду, 22 ноября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Андрею Одарченко из партии "Слуга народа", которого подозревают в предложении неправомерной выгоды председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. Он якобы предлагал взятку в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 тысяч долларов США.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В ходе судебного заседания нардеп признал свои контакты с Найемом, но заявил, что тот лишь просил научить его пользоваться криптовалютой. По его словам, он не предлагал взятку, а на видео, которое было представлено как доказательство на суде "не его голос". Адвокаты при этом отметили, что на записи "мимика не совпадает" со сказанными словами.

Депутат утверждает, что дело против него может быть свидетельством "политических или других преследований".

Суд, выслушав стороны, принял решение избрать для народного депутата Андрея Одарченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с возможностью внесения залога в 15 миллионов гривен

Напомним, ранее в НАБУ сообщили, что народный депутат предлагал неправомерную выгоду в криптовалюте для содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры. После выделения средств из фонда на крипто-кошелек обличителя-топ-чиновника поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тысяч долларов США.

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