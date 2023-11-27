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Целый город остался без света: россияне обстреляли ТЭС на востоке Украины

Целый город остался без света: россияне обстреляли ТЭС на востоке Украины

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Целый город остался без света: россияне обстреляли ТЭС на востоке Украины

ТЭС

По боевым действиям и по другим причинам без света остается 530 населенных пунктов.

Оккупационные войска в понедельник, 27 ноября, обстреляли теплоэлектростанцию на востоке Украины. В результате атаки целый город остался без света.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Там рассказали, что сейчас электростанция работает, но обесточен город рядом.

"Уже возобновлено теплоснабжение города-спутника, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения", — говорится в сообщении.

Сколько населенных пунктов пострадали из-за обстрелов

По данным энергетиков, по боевым действиям и по другим причинам без света остается 530 населенных пунктов.

"Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", — добавляют в строительстве.

Добавим, в Черном море у побережья Анапы в районе поселка Витязево в России сильный шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза.

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Дата публикации
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