Когда в Украине утихнут мощные снегопады: синоптик назвала дату

Циклон, принесший сильные снегопады, штормовой ветер уже практически за пределами Украины. Во вторник, 28 ноября, ожидается пауза.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, 28 ноября в большинстве областей Украины осадков не предполагается, на востоке даже возможны солнечные прояснения, только в западной части пройдет мокрый снег, возможно налипание мокрого снега. В западных областях ожидаются осадки.

Диденко предупредила, что на фоне потепления на дорогах возможна гололедица, поэтому призывает водителей будут максимально внимательными.

"Ветер еще будет оставаться порывистым, сильным, хотя и несколько более сдержанным по сравнению с "сейчас", с порывами до 15-22 метров в секунду, а на западе просто умеренный. Завтра днем 0-3 градуса мороза, на севере до -4-7 градусов, а на юге будет тепло, +4+7, в Крыму до +10 градусов", — сообщила синоптикиня.

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Погода в Киеве

В Киеве 28 ноября также ожидается пауза в осадках, снег маловероятен. Ветер юго-восточного направления до 15-18 метров в секунду. Ночью в столице морозно -6-8 градусов, завтра днем около нуля.

Однако уже в среду, 29 ноября, с юго-запада в Украину снова придет активный молодой циклон со снегом и дождем, с сильным ветром. Но на следующий день, 30 ноября, он уйдет за пределы страны.

Напомним, в Украине второй день бурлит ненастье. В большинстве регионов перекрыты дороги, обесточены населенные пункты. В эпицентре циклона оказались четыре области.

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