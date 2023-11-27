Коли в Україні вщухнуть потужні снігопади: синоптикиня назвала дату

На тлі потепління на дорогах можлива ожеледиця, тому закликаємо водіїв буде максимально уважними.

Циклон, який приніс сильні снігопади, штормовий вітер, вже практично за межами України. У вівторок, 28 листопада, очікується пауза.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її прогнозами, 28 листопада в більшості областей України опадів не передбачається, на сході навіть можливі сонячні прояснення, лише в західній частині пройде мокрий сніг, можливе налипання мокрого снігу. А у західних областях очікуються опади.

Діденко попередила, що на тлі потепління на дорогах можлива ожеледиця, тому закликає водіїв буде максимально уважними.

"Вітер ще залишатиметься рвучким, сильним, хоча й дещо стриманішим порівняно із "зараз", із поривами до 15-22 метрів за секунду, а на заході просто помірний. Завтра вдень 0-3 градуси морозу, на півночі до -4-7 градусів, а на півдні буде тепло, аж +4+7, в Криму до +10 градусів", - повідомила синоптикиня.

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Погода у Києві

У Києві 28 листопада також очікується пауза в опадах, сніг малоймовірний. Вітер південно-східного напрямку, до 15-18 метрів за секунду. Вночі у столиці морозно, -6-8 градусів, завтра вдень близько нуля.

Однак, уже у середу, 29 листопада, із південного заходу в Україну знову прийде активний молодий циклон із снігом та дощем, із сильним вітром. Та наступного дня, 30 листопада, він піде за межі країни.

Нагадаємо, в Україні другий день вирує негода. У більшості регіонів перекриті дороги, знеструмлені населені пункти. В епіцентрі циклону опинилися чотири області.

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