Столтенберг сделал заявление о членстве Украины в НАТО

НАТО согласует рекомендации, необходимые Украине для вступления в Альянс.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не знает, получит ли Украина приглашение в Альянс во время саммита в Вашингтоне в июле 2024 года.
Об этом Столтенберг сообщил во время пресс-конференции в Брюсселе, пишет "24 Канал".
Он подчеркнул, что союзники "продолжат изучать, как приблизить Украину к НАТО еще больше".
"Безусловно, трудно сказать, какое решение будет принято на саммите в Вашингтоне, но все наши представители согласились, что в начале войны полноправное членство невозможно", — резюмировал генеральный секретарь НАТО.
По его словам, сейчас союзники выполняют решения, принятые во время саммита в Вильнюсе.
В НАТО подготовят рекомендации по реформам в сфере безопасности Украины. В частности это касается сокращения пути Украины к членству в Альянсе. Тогда союзники согласились отменить требование ПДЧ для Украины.
"Мы фактически устранили одно из препятствий, которое Украина должна преодолеть, чтобы стать полноправным членом, отменив требование о Плане действий по членству, как мы также фактически сделали для Финляндии и Швеции", – заявил он.
Кроме того, в рамках саммита в Вильнюсе был создан Совет Украина – НАТО. В среду, 29 ноября, этот орган встретится впервые на уровне министров иностранных дел в Брюсселе с участием Дмитрия Кулебы.
"На нашем заседании мы согласимся с рекомендациями по реформам в сфере безопасности Украины, поскольку мы продолжаем поддерживать ее на этом пути к членству в НАТО", — сказал Столтенберг.
После согласования рекомендации станут для Украины "дорожной картой" относительно реформ и шагов, необходимых для приведения в соответствие со стандартами и критериями членства в НАТО.
Напомним, в НАТО ситуацию на фронте в Украине назвали "очень сложной".
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