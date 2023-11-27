Столтенберг сделал заявление о членстве Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не знает, получит ли Украина приглашение в Альянс во время саммита в Вашингтоне в июле 2024 года.

Об этом Столтенберг сообщил во время пресс-конференции в Брюсселе, пишет "24 Канал".

Он подчеркнул, что союзники "продолжат изучать, как приблизить Украину к НАТО еще больше".

"Безусловно, трудно сказать, какое решение будет принято на саммите в Вашингтоне, но все наши представители согласились, что в начале войны полноправное членство невозможно", — резюмировал генеральный секретарь НАТО.

По его словам, сейчас союзники выполняют решения, принятые во время саммита в Вильнюсе.

В НАТО подготовят рекомендации по реформам в сфере безопасности Украины. В частности это касается сокращения пути Украины к членству в Альянсе. Тогда союзники согласились отменить требование ПДЧ для Украины.

"Мы фактически устранили одно из препятствий, которое Украина должна преодолеть, чтобы стать полноправным членом, отменив требование о Плане действий по членству, как мы также фактически сделали для Финляндии и Швеции", – заявил он.

Кроме того, в рамках саммита в Вильнюсе был создан Совет Украина – НАТО. В среду, 29 ноября, этот орган встретится впервые на уровне министров иностранных дел в Брюсселе с участием Дмитрия Кулебы.

"На нашем заседании мы согласимся с рекомендациями по реформам в сфере безопасности Украины, поскольку мы продолжаем поддерживать ее на этом пути к членству в НАТО", — сказал Столтенберг.

После согласования рекомендации станут для Украины "дорожной картой" относительно реформ и шагов, необходимых для приведения в соответствие со стандартами и критериями членства в НАТО.

Напомним, в НАТО ситуацию на фронте в Украине назвали "очень сложной".

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