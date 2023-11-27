Наступ окупантів на Авдіївку: ситуація навколо міста на 27 листопада (мапа)

Дуже запеклі бої тривають на підступах до Авдіївського коксохімічного заводу.

Російські війська продовжують свою третю спробу захопити Авдіївку на Донеччині і на 27 листопада під містом тривають запеклі бої. Однак окупанти наразі не дійшли ні до коксохімічного заводу, ні до промзони.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію навколо Авдіївки, та про третю спробу ворога захопити місто.

Третя спроба ворога захопити Авдіївку – що відомо

Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив 25 листопада, що російські війська намагаються оточити місто з флангів. Ворог активно штурмував Авдіївку з боку окупованого Донецька та влаштовував масовані обстріли.

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26 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) із посиланням на відео з геолокацією за 24 листопада поінформували, що окупантам вдалося трохи просунутися на північ від Красногорівки. Водночас російські джерела стверджували про просування ворога у промзоні та біля залізничної станції Ясинувата-2, а також поблизу Авдіївського коксохіму.

Кілька російських мілблогерів поширили кадри, на яких начебто українські військові відходять із позицій у промзоні на південному фланзі Авдіївки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Окупанти увійшли до Авдіївської "промки"! Як поміняє це ситуацію на фронті? Репортаж з передової

Росіяни атакують Авдіївку "в лоб"

У спробах захопити Авдіївку Росія не шкодує людей і відсилає їх в атаку "у лоб", розповів ветеран війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман.

"Так, вони почали третю хвилю наступу. Якщо під час першої і другої хвилі були атаки по флангах, тобто через Сєверне, Первомайське, Веселе, Кам'янка, зараз вони намагаються атакувати ще й "в лоб". Те, що ворог там робить такі м'ясні штурми, дозволяє нищити велику кількість живої сили ворога і техніку", – зазначив Гетьман.

Водночас Барабаш розповідав 26 листопада, що кількість задіяних до атаки російських бійців "просто зашкалює".

"Вони лізуть з усіх щілин. Окупанти почали використовувати важкі бомби, авіаційні удари – і коксохімічний завод майже повністю зруйнований. Тому тримати оборону не так зручно, як тоді, коли він був, як фортеця. Зараз – це руїни", – сказав Гетьман.

Життя та евакуація з Авдіївки

Щодо ситуації в самій Авдіївці, то там перебувають 1336 місцевих жителів. Барабаш повідомив про зменшення кількості охочих евакуюватися, однак евакуація триває. Виїжджати з міста допомагають три групи волонтерів.

Наразі до Авдіївки завозять продукти харчування, однак чисту воду доставляють лише для об’єктів критичної інфраструктури та волонтерського пункту. Забезпечити водою містян поки що немає можливості. Люди використовують воду зі свердловин, бо іншого варіанту немає.

Жителі Авдіївки та зруйновані будинки / Фото: Associated Press

Ситуація довкола Авдіївки на 27 листопада

Генштаб ЗСУ вранці 27 листопада повідомив про безуспішні наступальні дії ворога на Авдіївському напрямку, а саме східніше від Новобахмутівки, південніше від Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області.

Водночас в ISW повідомили, що на відео з геолокацією за 26 листопада видно, як російська бронетехніка атакує позиції ЗСУ у північній частині промзони на південно-східній околиці Авдіївки. А так звані російські воєнкори стверджували, що загарбники того дня захопили усю промзону біля станції Ясинувата-2, однак аналітики не знайшли візуального підтвердження.

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Барабаш повідомив, що на ранок 27 листопада під Авдіївкою тривають запеклі бої і ситуація там складна. Однак російські війська не дійшли ні до коксохіму, ні до промзони.

"Звичайно, що ворог 48 разів "взяв промку і коксохім". Але дуже запеклі бої на підступах до Авдіївського коксохімзаводу. Ворога там немає, а на промці, на жаль, дуже запеклі бої тривають", – розповів очільник МВА.

"По флангах з півдня і півночі вони (окупанти – ред.) взагалі жодного успіху не мають, всі атаки відбиті, лінія оборони тримається. На Степовому дуже багато ворог зазнає втрат особового складу протягом кількох днів", – повідомив Барабаш.

Він додав, що українським військовим важко, "плюс погодні умови вночі додали трошки клопоту хлопцям: дуже потужний поривчастий вітер".

Ситуація довкола Авдіївки на мапі DeepState / Скриншот

Мапа DeepState із ситуацією навколо Авдіївки / Скриншот

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