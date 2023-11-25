Російські елітні підрозділи зникають в Авдіївці — експерт

Ворог постійно давить на сили оборони по всій ділянці фронту, не зважаючи на великі втрати.

Біля Авдіївки зникають одні з найбільш боєздатних частин російської армії, зокрема нещодавно в цьому районі зникло три елітні розвідгрупи противника.

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Про це в етері Еспресо заявив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

"Можемо говорити про зміну тактики російських окупантів в районі Авдіївки. Якщо раніше це були масовані наступи, тобто бронеколони під прикриттям до однієї батальйонно-тактичної групи, то тепер це тактика ПВК "Вагнер", яку вони задіювали під час штурмів у Соледарі та Бахмуті, — дія малими мобільними групами від 8 до 15 осіб. Це велика кількість мобільних груп, які за рахунок скорочення лінії фронту створюють вогневу перевагу на певній ділянці фронту та намагаються прорвати оборону ЗСУ", - прокоментував військовий експерт.

Він зазначив, що бойові дії не припиняються, ворог постійно давить на сили оборони по всій ділянці фронту.

"Мовою статистики зазначу, що 10 тис. особового складу противника вже утилізовано, а також 200 одиниць бронетехніки та 120 танків. Тобто незалежно від зміни ворожої тактики та стратегії, ЗСУ успішно утилізують російських окупантів. Досить показовий момент, коли в районі Авдіївки без сліду пропали три елітні розвідгрупи, при чому це підрозділи спецпризначення. І у росіян ґвалт, куди ж ті поділися. Авдіївка перетворюється для них на такий собі Бермудський трикутник, де зникають найбільш боєздатні підрозділи російської армії", - зауважив Дмитро Снєгирьов.

Він додав, що росіяни, розуміючи, що не можуть прорвати оборону, постійно перекидають додаткові сили на Авдіївський напрямок, зокрема нещодавно було перекинуто 2-гу загальновійськову армію РФ. Це значно послаблює позиції противника у моменті прориву української оборони на Куп'янсько — Лиманському напрямку, який для окупантів є ключовим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російські війська на Таврійському напрямку зменшили кількість авіаударів. Водночас активність піхоти залишається високою.

Крім того, ми раніше інформували, що окупант, що воює під Бахмутом, пожалівся на бездіяльність Міноборони РФ і розповів про втрати.

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