Российские элитные подразделения исчезают в Авдеевке — эксперт

Враг постоянно давит на силы обороны по всему участку фронта, несмотря на большие потери.

ОколоАвдеевки исчезают одни из самых боеспособных частей российской армии, в том числе недавно в этом районе исчезли три элитных разведгруппы противника.

Также читайте Россияне целенаправленно убивают людей: МВА о сложной ситуации в Авдеевке

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

"Можем говорить об изменении тактики российских кафиров в районе Авдеевки. Если раньше это были массированные наступления, то есть бронеколоны под прикрытием к одной батальонно-тактической группе, то теперь это тактика ППК "Вагнер", которую они действовали во время штурмов в Соледаре и Бахмуте, — действие малыми мобильными группами от 8 до 15 человек. Это большое количество мобильных групп, которые за счет сокращения линии фронта создают огневое преимущество на определенном участке фронта и пытаются прорвать оборону ВСУ", — прокомментировал военный эксперт.

Он отметил, что боевые действия не прекращаются, враг постоянно давит на силы обороны по всему участку фронта.

"Языком статистики отмечу, что 10 тыс. личного состава противника уже утилизированы, а также 200 единиц бронетехники и 120 танков. То есть независимо от изменения вражеской тактики и стратегии, ВСУ успешно утилизируют российских оккупантов. Достаточно показателен момент, когда в районе Авдеевки три элитных разведгруппы, при чем это подразделения спецназначения.И у россиян насилие, куда же те делись. Авдеевка превращается для них в некий Бермудский треугольник, где исчезают наиболее боеспособные подразделения российской армии", — отметил Дмитрий Снегирев.

Он добавил, что россияне, понимая, что не могут прорвать оборону, постоянно перебрасывают дополнительные силы на Авдеевское направление, в частности, недавно была переброшена 2-я общевойсковая армия РФ. Это значительно ослабляет позиции противника в моменте прорыва украинской обороны на Купянско — Лиманском направлении, который для оккупантов является ключевым.

Напомним, ранее сообщалось, что Российские войска на Таврическом направлении снизили количество авиаударов. В то же время активность пехоты остается высокой.

Кроме того, мы ранее информировали, что воюющий под Бахмутом оккупант пожаловался на бездействие Минобороны РФ и рассказал о потерях.

Читайте также: