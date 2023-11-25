Россиянам не удастся вытеснить ВСУ с левого берега Днепра — разведка Эстонии

В разведке Эстонии считают, что общая интенсивность боевых действий снизилась в целом из-за погоды.

Российским захватчикам вряд ли удастся отбросить вооруженные силы Украины за Днепр после того, как украинцы закрепились на левом берегу реки в Херсонской области.

Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, информирует ЕП.

Он отметил, что ВСУ удалось удержать недавно освобожденные от врага территории на юге страны.

Кивисельг заявил, что в настоящее время основной целью ВСУ на юге является удержание плацдарма на левом берегу Днепра и вытеснение окупантов на юг, чтобы защитить Херсон от постоянных обстрелов.

"На данный момент я не вижу и не верю, что армии РФ удастся отбросить украинские части за реку. И если это произойдет, то обязательно будет решение самих украинцев", — убежден Кивисельг.

Он заявил, что за исключением участка фронта в районе Авдеевки, где количество атак со стороны РФ усилилось, общая интенсивность боевых действий снизилась в целом из-за погоды.

Со своей стороны полковник Сил обороны в отставке Ханнес Тоомсалу заявил, что погода сказывается и на возможности использования беспилотников РФ.

"Другой вопрос, где их ракеты? Они ведь были выработаны. На этой неделе летал "Искандер К", который даже не является баллистической ракетой. И Х-22 "Буря", страшная старая ракета, разбившаяся под Запорожьем. Непонятно, в каком состоянии армия России", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ продолжают наступление в западной части в Запорожье.

Кроме того, мы ранее информировали, что российский военкор показал потери кафиров под Авдеевкой.

Читайте также: