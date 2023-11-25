Эксперт рассказал, прорвались ли оккупанты на Авдеевский коксохим

Ситуация в районе Авдеевки Донецкой области тяжелая. Российские оккупанты пытаются прорваться непосредственно на Авдеевский коксохим. Оперативного окружения украинской группировки нет. Положение контролируемое Вооруженными силами Украины.

Об этом во время телемарафона сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Все заявления оккупантов о том, что они вышли непосредственно на район Авдеевского коксохима и бои идут на территории коксохима, не соответствуют действительности", — заявил эксперт.

Он отмечает, что с 10 октября происходят массовые атаки российских оккупантов на позиции ВСУ на Авдеевском направлении. Впрочем, врагу не удается создать кольцо. В свою очередь Силы обороны Украины имеют возможности ротации личного состава, подвоз боекомплекта и вывоз раненых.

"Оккупанты пытаются создать оперативное кольцо окружения ВС в районе Авдеевки и запереть его в районе населенного пункта Ласточкино. Происходящее сейчас — попытки штурма в районе Северного и Тоненького. Возле последнего оккупанты пытаются выйти на линию лесополосы и соответственно закрепиться там. Вооруженные контратаки. Речь идет об активном характере обороны", — сообщил Снегирев.

В настоящее время продолжаются бои в районе железнодорожного пути в направлении Новокалиново. В районе этого населенного пункта и Очеретного есть определенные тактические успехи оккупантов. Эксперт говорит, что произошло продвижение в глубь украинской территории на 100-200 метров.

Дмитрий Снегирев также отметил, что оккупанты меняют свою тактику.

"Если ранее речь шла о наступлении бронеколонами с большим количеством бронетехники и личного состава, то россияне используют тактику ППК "Вагнер" — действие малых мобильных групп, которые пытаются создать огневое преимущество на узком участке фронта, а за счет этого прорвать оборону ВСУ", — объяснил военный эксперт.

Напомним, руководитель Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш рассказал, что россияне пытаются оцепить Авдеевку с флангов. По его словам, за последние дни захватчики активно штурмуют город со стороны временно оккупированного Донецка.

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