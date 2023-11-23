В ВСУ показали, как сейчас выглядит Авдеевский коксохим: видео

Авдеевский коксохимический завод, как и саму Авдеевку, оккупанты обстреливают непрерывно. Российские захватчики не оставляют попыток захватить предприятие.

Украинские военные показали, как сейчас выглядит Авдеевский коксохимический завод, постоянно находящийся под вражеским огнем.

Соответствующее видео появилось на странице СтратКома ВСУ в Telegram.

Как рассказали военные, 7 ноября мобильная группа СтратКома ВСУ работала на территории Авдеевского коксохимического завода, где продолжаются непрерывные бои.

"Враг, несмотря на многочисленные потери, постоянно атакует позиции защитников Украины. Предприятие, как и сама Авдеевка, ежедневно уничтожается российской артиллерией и авиацией", – говорят в ВСУ.

На кадрах видно, что предприятие практически разрушено. Однако на остатках стен верхних этажей защитники заметили флаг донецкого "Шахтера", который принялись спасать.

"С группой СтратКома ВСУ работал и главный сержант Виктор Жарук, который заметил в разрушенном здании администрации АКХЗ флаг ФК "Шахтер". Рискуя жизнью, военнослужащий ВСУ совершил настоящую спецоперацию ради спасения флага легендарного украинского футбольного клуба. Кстати, именно в тот день, 7 ноября, "Шахтер" завоевал победу у "Барселоны" в матче группового раунда "Лиги Чемпионов", — рассказали военные.

Как сейчас выглядит Авдеевский коксохим

Отметим, военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что захват Авдеевского коксохимического комбината поставит оккупантов в затруднительное положение, поскольку территория этого предприятия является огромной "бомбой". Там производится кокс и стоят специальные коксовые батареи. Если оккупанты там закрепятся и если какой-нибудь снаряд прилетит – для них это будет сверхнебезопасно.

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