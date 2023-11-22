Блицкриг провалился: может ли Путин отдать приказ отступить от Авдеевки

Авдеевка, как раньше это делал Бахмут, выполняет важную миссию по уничтожению вражеских резервов и сдерживанию российской армии.

Такое мнение высказал военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, передает "Эспрессо".

Он также считает, что диктатор приказал захватить Авдеевку к Новому году.

"Анонсированный план операции по блицкригу охвата Авдеевки еще полтора месяца назад уже провален. Путин дважды был в штабе южного направления. Он поставил задачу и сказал ответственным за направления, что, если они не займут Авдеевку, то поплатятся не только погонами, но и имуществом, здоровьем и жизнью. Поэтому они будут пытаться занять Авдеевку", – говорит Тимочко.

По его мнению, Путин выбрал Авдеевку, потому что нужно было захватить любой город. А теперь диктатор не может себе позволить такого позора, как просто отойти или просто остановить наступление под Авдеевкой, которое он анонсировал на весь мир.

"Путин пытался использовать захват Авдеевки как карту игры на геополитической арене. Это все приведет к тому, что нашим бойцам придется еще долго и трудно воевать. Такая натура у россиян — грызть, грызть и не считать свои потери. Авдеевка сейчас, как раньше Бахмут, выполняет важную миссию по истиранию вражеских резервов и сдерживанию вражеской армии", – подытожил Тимочко.

Бои за Авдеевку: последние новости

Напомним, что 10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области, которые продолжаются до сих пор.

Сегодня, 22 ноября, ВСУ сообщили, что россияне резко увеличили количество штурмов возле Авдеевки.

В WSJ предполагают, что битва за Авдеевку может стать для Украины началом многомесячной обороны.

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