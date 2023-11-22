Курс валют на 23 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар вырос.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 23 ноября. Так, по сравнению с предыдущим днем доллар США вырос на 2 копейки и составил 36,06 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,06 грн (+2 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,33 (-13 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,01 (+4 коп.)
Ранее речь шла о том, что в Украине наблюдается укрепление гривны. Член Совета НБУ Василий Фурман объяснил, от чего это может зависеть. Да, гривна "чувствует себя хорошо", когда проводится взвешенная макроэкономическая, валютная, финансовая политика.
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