В НАТО одобрили первую в истории Альянса квантовую стратегию

По словам Йенса Столтенберга, квантовые технологии могут усилить кибербезопасность и способность НАТО.

Министры иностранных дел стран-членов НАТО одобрили первую в истории Североатлантического союза квантовую стратегию, которая должна усилить кибернетическую безопасность блока.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит заседание министров иностранных дел стран Альянса, передает "Укринформ".

"Министры также обсудили важность технологических инноваций. Сегодня члены Альянса приняли первую в истории НАТО квантовую стратегию. Квантовые технологии могут усилить нашу кибербезопасность и способность", — сказал глава Альянса.

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По словам генсека НАТО, новая стратегия позволит воспользоваться возможностями, предоставляющими квантовые технологии, в то же время "предотвращая использование этих технологий конкурентами против нас".

Столтенберг отметил, что во время встречи во вторник, 28 ноября, министры иностранных дел также обсудили "вопрос сдерживания и обороны НАТО, поддержку Украины и наше партнерство в ожидании саммита в Вашингтоне следующим летом".

Кроме того, речь шла о вызовах евроатлантической безопасности со стороны Китая. "Китай не наш противник. И я приветствую то, что члены Альянса ведут диалог с Пекином по вопросам, представляющим взаимный интерес. В то же время мы должны четко осознавать влияние политики принуждения Китая на нашу безопасность", — заявил генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что НАТО останется региональным альянсом Европы и Северной Америки, но блоку "нужно более тесно сотрудничать с партнерами, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе".

Напомним, встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе, а также заседание Совета НАТО-Украина, которые состоятся на этой неделе, в которых примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен, подтвердят прочную приверженность Альянса дальнейшей поддержке Украины.

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