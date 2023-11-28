В США прокомментировали информацию о "подталкивании" Украины к переговорам с РФ

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен опроверг информацию о склонении Украины к переговорам с Россией.

Об этом пишет пресс-служба Белого дома.

"Мы всегда говорили, что это вопрос Украины. Мы ничего не решаем об Украине без Украины. И я думаю, что другая реальность заключается в том, что мы не видим никаких признаков того, что Россия желает вести содержательные, настоящие мирные переговоры. Нам кажется, что президент Путин говорит о том, чтобы подождать еще год или больше, прежде чем он подумает о прекращении этой войны, и было бы бессмысленно вести дискуссию со стороны Украины – это не диалог, это монолог капитуляции. Поэтому это не часть нашей политики", – заявил он.

Что этому предшествовало

В материале издания Bild военный обозреватель Юлиан Репке со ссылкой на единственный источник в правительственных кругах ФРГ написал, что власти США и Германии "хотят заставить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией".

По замыслу США и Германии – крупнейших доноров военной помощи Украине – Киев должен подойти к переговорам в "стратегически выгодной переговорной позиции", чтобы обсуждать с Кремлем "суверенитет и территориальную целостность", написал обозреватель.

Напомним, спикер палаты представителей Джонсон ответил, когда США могут утвердить новую помощь Украине.

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