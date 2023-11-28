Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
337
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей

Игорь Коломойский / Фото: Getty Images

Меру пресечения для бизнесмена продлили еще почти на два месяца.

Шевченковский райсуд Киева продлил срок действия меры пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского до 26 января 2024 года.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции судебного заседания 28 ноября.

Так, Коломойский будет находиться под стражей с альтернативой залога в размере 3 млрд. 712 тыс. грн. до 26 января 2024 года.

Суд постановил удовлетворить ходатайство детективов Бюро экономической безопасности Украины и "продлить срок содержания под стражей для Коломойского Игоря Валерьевича в пределах срока досудебного расследования до 26 января 2024 года включительно, определить подозреваемому Коломойскому Игорю Валерьевичу залог в 3 миллиарда 712 тысяч гривен".

Судья отметила, что сторона защиты может подать апелляцию на это решение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Суд рассматривает продление срока меры пресечения Коломойскому

Заметим, что Коломойский находится под стражей с сентября 2023 года и суд уже продлевал срок действия этой меры пресечения. В последний раз – до 2 декабря.

Бизнесмена подозревают в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и в завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
337
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация