Суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей

Меру пресечения для бизнесмена продлили еще почти на два месяца.

Шевченковский райсуд Киева продлил срок действия меры пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского до 26 января 2024 года.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции судебного заседания 28 ноября.

Так, Коломойский будет находиться под стражей с альтернативой залога в размере 3 млрд. 712 тыс. грн. до 26 января 2024 года.

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Суд постановил удовлетворить ходатайство детективов Бюро экономической безопасности Украины и "продлить срок содержания под стражей для Коломойского Игоря Валерьевича в пределах срока досудебного расследования до 26 января 2024 года включительно, определить подозреваемому Коломойскому Игорю Валерьевичу залог в 3 миллиарда 712 тысяч гривен".

Судья отметила, что сторона защиты может подать апелляцию на это решение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Суд рассматривает продление срока меры пресечения Коломойскому

Заметим, что Коломойский находится под стражей с сентября 2023 года и суд уже продлевал срок действия этой меры пресечения. В последний раз – до 2 декабря.

Бизнесмена подозревают в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и в завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка".

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