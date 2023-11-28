Суд подовжив Коломойському термін тримання під вартою

Запобіжний захід для бізнесмена подовжили ще на майже два місяці.

Шевченківський райсуд Києва подовжив термін дії запобіжного заходу для бізнесмена Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року.

Про це стало відомо з онлайнтрансляції судового засідання 28 листопада.

Так, Коломойський перебуватиме під вартою з альтернативою застави у розмірі 3 млрд 712 тис. грн. до 26 січня 2024 року.

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Суд постановив задовольнити клопотання детективів Бюро економічної безпеки України і "продовжити строк тримання під вартою для Коломойського Ігоря Валерійовича в межах строку досудового розслідування до 26 січня 2024 року включно, визначити підозрюваному Коломойському Ігорю Валерійовичу заставу 3 мільярди 712 тисяч гривень".

Суддя зазначила, що сторона захисту може подати апеляцію на це рішення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Суд розглядає подовження строку запобіжного заходу Коломойському

Зауважимо, Коломойський перебуває під вартою від вересня 2023 року і суд вже подовжував термін дії цього запобіжного заходу. Востаннє – до 2 грудня.

Бізнесмена підозроюють у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та в заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку".

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