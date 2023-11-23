Суд продлил досудебное расследование по делу Коломойского

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.
Шевченковский районный суд Киева рассмотрел ходатайство стороны обвинения о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена Игоря Коломойского до 2 марта 2024 года.
Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил рассмотрение уголовного производства на три месяца. Определение обжалованию не подлежит.
Что говорят адвокаты
"Прокурор сказал, что сторона защиты ходатайствует о допуске свидетелей. Они удовлетворят ходатайство и поэтому нужно продлить срок досудебного расследования. По нашему мнению, этого делать не нужно. Поскольку обвинение указывало, что доказательств для уведомления подозрения достаточно. А если они хотят проводить тот объем следственных действий, которые предложили сегодня, на это пойдет год или два. Тогда логичный вопрос: зачем все это время держать Игоря Коломойского под стражей", — говорит адвокат Александр Лысак.
Сторона защиты также отметила, что прорурор месяц назад для рассмотрения фактически того же объема дела просил месяц. Теперь почему-то решили о 3 месяцах.
"Ходатайство не отвечает требованиям уголовно-процессуального закона и судья имел полное право его вернуть для устранения недостатков", — добавил адвокат Олег Пушкарь.
По его мнению, сторона обвинения "пытается доказать только то, чего не существует".
В частности, "Приватбанк", как потерпевшая сторона, должен подтвердить отсутствие наличности на почти 6 млрд гривен.
"По состоянию на сегодняшний день прошло более 3 месяцев расследования, но от "Приватбанка" никоим образом не сообщено о подтверждении каких-либо убытков", — сказал Пушкарь.
По словам Пушкаря, по состоянию на сегодняшний день к делу не был вовлечен ни один документ, подтверждающий факт совершения экономического преступления.
Лисак добавил, что вероятно, это дело делали наспех.
"Другой вопрос – какова цель этой поспешности", — замечает правозащитник.
Дело Коломойского
Напомним, что 27 октября 2023 года суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 января с альтернативой залогу в 3 млрд 891 млн грн.
2 сентября бизнесмену избрали меру пресечения по делу о мошенничестве в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога более чем в 509 миллионов гривен.
7 сентября НАБУ сообщило Игорю Коломойскому о подозрении в деле "ПриватБанка".
15 сентября Шевченковский районный суд переизбрал меру пресечения в части залога, увеличив ее размер 3 млрд 891 млн гривен.
16 ноября в Апелляционном суде рассматривалась жалоба на продление содержания бизнесмена под стражей. Коломойского оставили под стражей до 2 декабря 2023 года с альтернативой залогу более чем в 3 млрд грн. Защита подчеркивает, что такая сумма неподъемна.
17 ноября суд рассмотрел апелляцию Коломойского по поводу бездействия генпрокурора и отказа в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности по его делу. Ее оставили без удовлетворения.
Заметим, что защита бизнесмена подчеркивает: у Коломойского серьезные проблемы со здоровьем, а потому он не может находиться за решеткой. По словам адвоката, бизнесмен страдает сахарным диабетом и панкреатитом и до помещения в изолятор находился на постоянной медицинской терапии.
Сегодня стало известно, что Коломойский обратился к генпрокурору с открытым письмом, в котором пожаловался на предвзятость представителей Офиса Генерального прокурора и затягивание расследования.
В чем подозревают Коломойского
Игорь Коломойский подозревается в завладении 5,8 млрд грн в 2013-2014 с помощью сотрудников "ПриватБанка", учредителем и акционером которого он был. Сам бизнесмен эти обвинения отвергает и называет их абсурдными. По его словам, версия следствия принципиально невозможна.