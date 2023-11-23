Суд продлил досудебное расследование по делу Коломойского

Шевченковский районный суд Киева рассмотрел ходатайство стороны обвинения о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена Игоря Коломойского до 2 марта 2024 года.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил рассмотрение уголовного производства на три месяца. Определение обжалованию не подлежит.

Что говорят адвокаты

"Прокурор сказал, что сторона защиты ходатайствует о допуске свидетелей. Они удовлетворят ходатайство и поэтому нужно продлить срок досудебного расследования. По нашему мнению, этого делать не нужно. Поскольку обвинение указывало, что доказательств для уведомления подозрения достаточно. А если они хотят проводить тот объем следственных действий, которые предложили сегодня, на это пойдет год или два. Тогда логичный вопрос: зачем все это время держать Игоря Коломойского под стражей", — говорит адвокат Александр Лысак.

Сторона защиты также отметила, что прорурор месяц назад для рассмотрения фактически того же объема дела просил месяц. Теперь почему-то решили о 3 месяцах.

"Ходатайство не отвечает требованиям уголовно-процессуального закона и судья имел полное право его вернуть для устранения недостатков", — добавил адвокат Олег Пушкарь.

По его мнению, сторона обвинения "пытается доказать только то, чего не существует".

В частности, "Приватбанк", как потерпевшая сторона, должен подтвердить отсутствие наличности на почти 6 млрд гривен.

"По состоянию на сегодняшний день прошло более 3 месяцев расследования, но от "Приватбанка" никоим образом не сообщено о подтверждении каких-либо убытков", — сказал Пушкарь.

По словам Пушкаря, по состоянию на сегодняшний день к делу не был вовлечен ни один документ, подтверждающий факт совершения экономического преступления.

Лисак добавил, что вероятно, это дело делали наспех.

"Другой вопрос – какова цель этой поспешности", — замечает правозащитник.